Prosegue spedita la trattativa tra il Palermo e il City Football Group per il cambio di proprietà. Un nuovo segnale giunge direttamente dallo stadio Renzo Barbera dove mercoledì è arrivato Brian Marwood, managing director of global football del City Group. Marwood, ex calciatore con un trascorso anche nell'Arsenal, è entrato nel Manchester City nel 2009 e ha guidato il processo di ricerca e progettazione della City Football Academy. Il dirigente della holding gestita dallo sceicco Mansour ha avuto degli incontri con la dirigenza del Palermo e seguirà dal vivo la sfida contro la Triestina, valida per il ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, in programma alle ore 20.30.