Per ora si tratta solo di un interesse, ma la holding company legata al Manchester City potrebbe sbarcare in Italia: ha messo gli occhi sul Palermo, oggi in Serie C. In tutto il mondo esistono altre 10 squadre (più due dalla semplice partnership) che hanno ceduto le proprie quote al gruppo. Eccole nel dettaglio

LA PROPRIETÀ DEL CITY SI È INTERESSATA AL PALERMO