Playoff Serie C, il ritorno del 1° turno nazionale

Stasera, giovedì 12 maggio, appuntamento su Sky con il primo turno Nazionale dei Playoff della Serie C 2021/2022, validi per la promozione in Serie B. In programma le gare di ritorno che saranno decisive per la qualificazione al secondo turno: accedono al secondo turno le cinque squadre vincitrici dopo le partite di ritorno. Tre le partite in diretta su Sky, disponibili per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio.