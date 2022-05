Sold out al 'Barbera' per Palermo-Triestina

Palermo-Triestina, in programma giovedì alle 20.30 al 'Renzo Barbera', è sold out. Non ci sono più infatti posti disponibili per il ritorno del primo turno nazionale playoff di Serie C, se non nel settore dedicato ai tifosi ospiti. Venduti già oltre 30.000 biglietti, che significa record assoluto per la Lega Pro. All'andata è terminata 1-2 per i siciliani grazie alla doppietta di Floriano, alla quale ha risposto il gol di Rapisarda per la Triestina all'88'. L'entusiasmo per i rosanero è alle stelle, i tifosi adesso sognano la Serie B e il sold out del 'Barbera' ne è l'ennesima dimostrazione. L'ultima volta che lo stadio di Palermo registrò il tutto esaurito fu in Italia-Macedonia del 24 marzo, adesso si ripeterà in una gara di Serie C.