Playoff: Padova, Catanzaro, Palermo in semifinale

Definite le quattro semifinaliste dei playoff nella Serie C 2021/22. Alla FeralpiSalò, che aveva superato per 2-1 la Reggiana nella gara di ritorno dei quarti al Città del Tricolore venerdì ribadendo l'1-0 dell'andata, si aggiungono Catanzaro, Padova e Palermo. Tutto abbastanza semplice per i calabresi di Vincenzo Vivarini che dopo aver vinto 2-1 all'andata al Veneziani superano per 1-0 il Monopoli al Ceravolo: decisiva la rete di Biasci. Passa in semifinale con il brivido il Padova, sconfitto per 1-0 in casa dalla Juventus Under 23 ma qualificato grazie alla vittoria dell'andata con lo stesso punteggio e al miglior piazzamento stagionale. Tante emozioni al Barbera, davanti a 33024 spettatori, per Palermo-Virtus Entella: dopo la vittoria per 2-1 di quattro giorni prima in Liguria, i rosanero di Baldini vanno sotto di due reti per effetto dei centri di Merkaj su rigore e di Karic ma riescono a rientrare in partita con Soleri e a blindare la qualificazione con la rovesciata di Fella. Il 2-2 finale vale l'accesso alla fase successiva.