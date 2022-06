Il Padova spera nella cabala per questa finalissima playoff di serie C 2021/22: in undici casi, dal 1972/73 ad oggi, anno in cui venne varata la coppa Italia di Lega Pro, la vincitrice di coppa è stata promossa, al termine della medesima stagione, in serie B. I biancoscudati hanno vinto la coppa lo scorso 6 aprile, superando nella finalissima il Sudtirol di mister Javorcic, pareggiando 0-0 l’andata in casa e vincendo al ritorno 1-0 al “Druso”