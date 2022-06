Questa sera Padova-Palermo: dove vedere la finale

Alle 21 allo stadio Euganeo si gioca la finale di andata dei playoff di Serie C: di fronte Padova e Palermo. Si giocherà davanti a circa 11mila spettatori in uno stadio sold out. Partita trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 251. La gara di ritorno è in programma domenica 12 giugno in Sicilia

Due partite per stabilire il nome della quarta squadra promossa nella Serie B 2022/23 dopo Sudtirol, Modena e Bari. Tempo di giocare la finale di andata nei playoff di Serie C: alle 21 di domenica 5 giugno allo stadio Euganeo si sfideranno Padova e Palermo. I veneti allenati da Massimo Oddo hanno chiuso al secondo posto il girone A e hanno superato nei playoff prima la Juventus Under 23 e poi il Catanzaro. I siciliani guidati da Silvio Baldini sono arrivati terzi nel girone C con 66 punti e hanno eliminato nell'ordine Triestina, Virtus Entella e FeralpiSalò. Si giocherà in uno stadio sold out, con circa 11mila tifosi di qui 2000 arrivati dalla Sicilia. La gara di ritorno è in calendario domenica 12 giugno al Barbera. Al termine delle due partite, in caso di parità di punteggio, la squadra vincitrice sarà quella con la miglior differenza reti (i gol in trasferta non valgono doppio). In caso di ulteriore parità, sono previsti due tempi supplementari da 15 minuti e, se necessari, i calci di rigore.