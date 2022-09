Poker di Crotone e Catanzaro, Foggia ko

La stagione di Crotone e Catanzaro, tra le favorite per la vittoria finale del girone C, inizia con un doppio poker contro Messina e Picerno. Nel girone B la Reggiana vince con la doppietta di Lanini, mentre il Cesena cade in casa contro la Carrarese

Va in archivio la prima giornata della Serie C 2022-2023 con la domenica dedicata ai gironi B e C. Nel raggruppamento meridionale, sugli scudi Catanzaro e Crotone. Le due formazioni calabresi, tra le favorite per la vittoria finale, hanno vinto siglando quattro reti. Il Crotone ha conquistato i tre punti in casa del Messina (4-2), mentre il Catanzaro ha piegato in casa il Picerno. Sconfitta interna per il Foggia contro il Latina, mentre il Pescara ha vinto di misura il big match contro l'Avellino grazie al gol di Lescano. Nel girone B inizia bene la stagione di Entella e Reggiana. I liguri hanno vinto conquistato i tre punti contro la Torres con il gol di Lescano, mentre gli emiliani hanno avuto la meglio sulla Lucchese. L'unica vittoria esterna di giornata è quella della Carrarese, in rimonta, contro il Cesena.