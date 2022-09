Turno infrasettimanale per la Serie C che scende in campo per il 3° turno di campionato. Nella giornata di martedì, girone A protagonista. Il Novara incappa nella prima 'frenata' stagionale e si fa imporre il pari al Piola dalla Triestina. Del passo falso della squadra di Cevoli ne approfittano Pro Patria e Pordenone entrambe vittoriose. I ragazzi di Vargas battono con un netto 3-0 il Mantova mentre i friulani vincono 2-0 a Verona contro la Virtus. Entrambe raggiungono il Novara a quota 7 in classifica. Secondo successo consecutivo per il Padova che batte al 'Moccagatta' di Alessandria la Juventus Next Gen e sale a quota 6 in classifica. Continua a stupire la neopromossa San Giuliano City: vittoria Trento per 3-2. Tra le squadre più ambiziose del Girone A, deludono l'Albinoleffe (ko con la Pergolettese) e la Pro Vercelli fermata sull'1-1 casalingo dal Renate. Poker casalingo del Vicenza contro il Lecco.

Serie C girone A, i risultati della 3^ giornata