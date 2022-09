Nardi-Pellegrini, Alessandria-Reggiana 0-2

Nel posticipo della 4^ giornata del campionato di Serie C, girone B, nulla da fare per l'Alessandria che non si schioda dall'ultimo posto in classifica dopo la sconfitta del Moccagatta contro la Reggiana per 2-0. Ambizioni diverse per i due club con i Grigi 'ridimensionati' dal progetto giovani dopo la retrocessione dalla B e gli emiliani pronti per fare di nuovo il salto di categoria. Eppure per lunghi tratti della gara la differenza di valori e di esperienza in campo non si vede. La Reggiana, nel primo tempo, prova a rendersi pericolosa ma non riesce quasi mai a impensierire Marietta. Tuttavia il gol degli ospiti arriva sul finire di primo tempo: dagli sviluppi di un angolo la respinta di Mionic è troppo corta, irrompe Nardi che in diagonale fulmina Marietta.



Nella ripresa Rebuffi cambia qualcosa nell'assetto tattico e gli ingressi di Ghiozzi e Filip (entrambi classe 2002) restituiscono vivacità alla manovra grigia. E' proprio Filip ad avere la palla del pari su assist di Ghiozzi ma la sua conclusione non inquadra la porta. Galeandro ci prova con un colpo di testa ravvicinato ma anche la sua conclusione finisce sul fondo. La Reggiana è costretta a difendersi e a ripartire in contropiede. Marietta è a lungo inoperoso. Nepi ci prova dalla distanza per l'Alessandria ma nel recupero, al 94' con, i Grigi sbilanciati alla ricerca del pari arriva il raddoppio della squadra di Diana: Pellegrini deve solo spingere in rete a due passi dalla linea di porta. Grazie a questo successo, la Reggiana sale al quarto posto a quota 9 punti, l'Alessandria, nonostante segnali di crescita, resta a 0.