Le tensioni del dopo gara qualche volta giocano brutti scherzi. E' quanto è accaduto ieri in Lega Pro a Montevarchi dove il Cesena di Domenico Toscano è passato per 3-0 sul campo Brilli Peri. Una partita senza troppa storia che lancia i romagnoli verso le prime posizioni del girone e conferma il momento di crisi dei padroni di casa terz'ultimi in classifica. Al termine del match, durante la conferenza stampa di Toscano, l'allenatore del Montevarchi Roberto Malotti ha aggredito il collega accusandolo di aver parlato un po’ troppo con i giocatori del Montevarchi durante la partita. Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta dello Sport, Malotti gli è passato vicino e ha lanciato in faccia a Toscano un pezzo di schiacciatina dura che ha colpito il tecnico del Cesena ad una tempia, provocandogli un taglio con fuoriuscita di sangue. Toscano ha reagito verbalmente con Malotti che ha cercato anche di arrivare al contatto fisico urlandogli: “Ti picchio, prima o poi”. I dirigenti delle due società e i giornalisti presenti hanno poi evitato che ci potesse essere un contatto fisico. Il dirigente accompagnatore del Montevarchi è tornato in sala stampa dopo un paio di minuti per scusarsi, a nome della società e di tutti i tesserati, con Toscano e con il Cesena per quanto accaduto in precedenza