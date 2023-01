Paganese-Casertana, il CASMS chiede sanzioni dure

Il Comitato per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha richiesto al Prefetto di Salerno misure severe per i gravi fatti di violenza accaduti domenica scorsa in coccasione della gara di Serie D tra Paganese e Casertana. Richiesta di 'porte chiuse' per le prossime tre gare di campionato casalinghe della Paganese e trasferte vietate alle due tifoserie per le prossime tre partite in trasferta

PAGANESE-CASERTANA: AUTOBUS A FUOCO