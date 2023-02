Serie C, finale di Coppa Italia sarà col Var

Per la prima volta la finale di Coppa Italia di Serie C avrà il Var. Lo ha annunciato il presidente di Lega Pro Matteo Marani al Consiglio Direttivo. "La Coppa Italia di Serie C è un torneo che ha un grande prestigio, un fascino storico e permette di accedere al primo turno della fase playoff nazionale del campionato. La tecnologia sarà di grande supporto agli arbitri per assegnare questo importante trofeo - ha sottolineato Marani -. Ringraziamo il presidente della Figc, Gabriele Gravina, l'Aia e la Can per il loro appoggio e la condivisione di questa iniziativa, che vede la Lega Pro sempre più rivolta al futuro. La gara di andata tra Juventus Next Gen e Vicenza si giocherà, il 2 marzo alle 20:30, all'Allianz Stadium".