Sestri Levante promosso in Serie C dopo 74 anni

Una delle sue spiagge più note si chiama Baia delle Favole e di storia favolosa si può parlare per raccontare la promozione del Sestri Levante che è tornato in Serie C. 74 anni dopo l’ultima volta, negli anni Quaranta, il club ligure centra dunque la scalata in Lega Pro e torna tra i professionisti, battendo in rimonta il Gozzano 3-1 in trasferta e assicurandosi la promozione con 4 giornate di anticipo sulla fine del campionato di Serie D. Decisivo il successo in Piemonte, con le reti firmate da Candiano, Casagrande e Marzi. Una vittoria che proietta il Sestri Levante a +14 sulla seconda in classifica, la Sanremese. Al club sestrese, guidato dal presidente Stefano Risaliti e in panchina dall' allenatore Enrico Barillari, sono subito arrivati i complimenti dal presidente della Lega Pro, Matteo Marani. “Congratulazioni per la vittoria del campionato di Serie D. Con merito avete trasformato il vostro sogno in realtà. Complimenti per lo straordinario risultato. Vi aspettiamo in Lega Pro.” Irraggiungibile, ormai, il Sestri Levante, per gli inseguitori in classifica e dunque via alla festa, che è esplosa poi in serata tra le strade di questo comune sulla Riviera ligure di Levante, a circa 50 km da Genova. Una promozione festeggiata sulla famosa spiaggia di Portobello, dove si dice sia stato fondato il Sestri Levante nel 1919, nella celebre Baia del Silenzio. Che per una sera, tra fuochi d’artificio e canti di gioia, non è stata tale.