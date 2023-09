Serie C, parte male la Triestina, pareggi per Vicenza e Padova

Si è completata la prima giornata del campionato Serie C Now, grande esclusiva Sky. Sette le gare in programma con alcune possibili candidate alla promozione che sono scese in campo nel girone A. Male la Triestina di Tesser sconfitta in casa dal Trento di Tedino. Solo 0-0 per il Vicenza in casa contro l'Albinoleffe mentre il Padova ha pareggiato 1-1 in rimonta sul campo del Mantova