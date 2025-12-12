Ternana penalizzata di cinque punti da scontare nella stagione in corso. È quanto ha deciso la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, che lo scorso 7 ottobre aveva deferito il club umbro a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C. per violazioni di natura amministrativa. Inibizione di quattro mesi, invece, per Stefano D'Alessandro che all'epoca dei fatti era amministratore unico della società rossoverde. A seguito della penalizzazione, quindi, la Ternana scivola dal 7° al 10° posto a quota 19 punti nel girone B della Serie C 2025/26.