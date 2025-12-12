Serie C, Ternana penalizzata di 5 punti: perché e come cambia la classifica del Girone BSerie C - Lega Pro
Ternana penalizzata di cinque punti da scontare nella stagione in corso. È quanto ha deciso la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, che lo scorso 7 ottobre aveva deferito il club umbro a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C. per violazioni di natura amministrativa. Inibizione di quattro mesi, invece, per Stefano D'Alessandro che all'epoca dei fatti era amministratore unico della società rossoverde. A seguito della penalizzazione, quindi, la Ternana scivola dal 7° al 10° posto a quota 19 punti nel girone B della Serie C 2025/26.
La classifica del girone B di Serie C dopo la penalizzazione della Ternana
- RAVENNA 41 pt
- AREZZO 38 pt
- ASCOLI 32 pt
- GUIDONIA 25 pt
- CARPI 25 pt
- PINETO 24 pt
- VIS PESARO 21 pt
- FORLÌ 21 pt
- PIANESE 21 pt
- TERNANA 19 pt (-5)
- CAMPOBASSO 19 pt (-2)
- JUVENTUS NEXT GEN 19 pt
- GUBBIO 18 pt
- LIVORNO 18 pt
- SAMBENEDETTESE 17 pt
- BRA 14 pt
- PERUGIA 12 pt
- PONTEDERA 12 pt
- TORRES 9 pt
* Il Rimini ha scontato 16 punti di penalizzazione e alla 15^ giornata è stato escluso dal campionato (tutte le partite giocate sono state annullate)