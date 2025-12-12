Offerte Sky
Serie C, Ternana penalizzata di 5 punti: perché e come cambia la classifica del Girone B

Serie C - Lega Pro

Come annunciato dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, la Ternana è stata penalizzata di cinque punti in classifica per violazioni di natura amministrativa da scontare nella stagione in corso del girone B di Serie C. Inibizione di quattro mesi per Stefano D’Alessandro, all'epoca dei fatti amministratore unico del club umbro. In seguito alla decisione, la squadra di Liverani scende dal 7° al 10° posto a quota 19 punti: ecco come cambia la classifica

GLI HIGHLIGHTS DI SERIE C

Ternana penalizzata di cinque punti da scontare nella stagione in corso. È quanto ha deciso la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, che lo scorso 7 ottobre aveva deferito il club umbro a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C. per violazioni di natura amministrativa. Inibizione di quattro mesi, invece, per Stefano D'Alessandro che all'epoca dei fatti era amministratore unico della società rossoverde. A seguito della penalizzazione, quindi, la Ternana scivola dal 7° al 10° posto a quota 19 punti nel girone B della Serie C 2025/26.

La classifica del girone B di Serie C dopo la penalizzazione della Ternana

  1. RAVENNA 41 pt
  2. AREZZO 38 pt
  3. ASCOLI 32 pt
  4. GUIDONIA 25 pt
  5. CARPI 25 pt
  6. PINETO 24 pt
  7. VIS PESARO 21 pt
  8. FORLÌ 21 pt
  9. PIANESE 21 pt
  10. TERNANA 19 pt (-5)
  11. CAMPOBASSO 19 pt (-2)
  12. JUVENTUS NEXT GEN 19 pt
  13. GUBBIO 18 pt
  14. LIVORNO 18 pt
  15. SAMBENEDETTESE 17 pt
  16. BRA 14 pt
  17. PERUGIA 12 pt
  18. PONTEDERA 12 pt
  19. TORRES 9 pt


* Il Rimini ha scontato 16 punti di penalizzazione e alla 15^ giornata è stato escluso dal campionato (tutte le partite giocate sono state annullate)

