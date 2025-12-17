Giunta Coni assegna la stella d'oro a Zola

La giunta Nazionale del Coni ha assegnato questa mattina due onorificenze: la stella d'oro è andata al vicepresidente della Lega Pro ed al dirigente sportivo Ivano Fanini

Nel corso della Giunta Nazionale del Coni tenutasi questa mattina sono state state assegnate due onorificenze con la stella d’oro all’ex campione e oggi vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola e a Ivano Fanini, dirigente sportivo.

Il vicepresidente della Lega Pro ha varato la Riforma Zola per favorire la crescita di giovani talenti nel movimento calcistico italiano. Dalla stagione sportiva 2024-25, la prima completata con l’applicazione effettiva della Riforma Zola, il numero delle presenze dei giovani provenienti dal settore giovanile del club in Serie C è in costante aumento; al contempo, in virtù delle novità introdotte, sempre più società migliorano le infrastrutture sportive e sono incentivate ad innalzare il livello di preparazione degli allenatori di giovani calciatori.