Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

A Gianfranco Zola la stella d'oro del Coni

Serie C - Lega Pro

La giunta Nazionale del Coni ha assegnato questa mattina due onorificenze: la stella d'oro è andata al vicepresidente della Lega Pro ed al dirigente sportivo Ivano Fanini

Nel corso della Giunta Nazionale del Coni tenutasi questa mattina sono state state assegnate due onorificenze con la stella d’oro all’ex campione e oggi vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola e a Ivano Fanini, dirigente sportivo. 

Il vicepresidente della Lega Pro ha varato la Riforma Zola per favorire la crescita di giovani talenti nel movimento calcistico italiano. Dalla stagione sportiva 2024-25, la prima completata con l’applicazione effettiva della Riforma Zola, il numero delle presenze dei giovani provenienti dal settore giovanile del club in Serie C è in costante aumento; al contempo, in virtù delle novità introdotte, sempre più società migliorano le infrastrutture sportive e sono incentivate ad innalzare il livello di preparazione degli allenatori di giovani calciatori.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie C: Altre Notizie

Giunta Coni assegna la stella d'oro a Zola

Serie C - Lega Pro

La giunta Nazionale del Coni ha assegnato questa mattina due onorificenze: la stella d'oro è...

Serie C, Ternana penalizzata di 5 punti

Serie C - Lega Pro

Come annunciato dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, la Ternana è stata...

Brescia, Diana esonerato: Corini è la prima scelta

serie c

Cambio di guida tecnica all'Union Brescia: il club ha deciso di esonerare Aimo Diana dopo il ko...

Serie C, le gare della 17^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 17^ giornata di una stagione...

Serie C-DCPS in campo per un calcio senza barriere

l'iniziativa

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, che ricorre...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE