Con un comunicato, la Lega Pro ha ufficializzato il rinvio del match tra Brindisi e Catania, inizialmente in programma nella giornata di domenica 10 settembre. La squadra pugliese, che in estate aveva indicato lo Iacovone come impianto sostitutivo al Fanuzzi per via di lavori di rifacimento, non scenderà dunque in campo nel prossimo weekend dopo l'incendio che ha reso lo stadio di Taranto inagibile

