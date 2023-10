Arrivato in Romagna a luglio, Jonathan Bumbu centrocampista classe 1999, si ricorderà per sempre del post partita di Cesena-Carrarese. Per la cronaca vinta dai bianconeri 2-1 (doppietta di Kargbo). Bumbu ieri sera l’ha vista dalla panchina, ma è entrato in campo per un gol davvero importante, scegliendo di rivelare il sesso del primo figlio proprio sotto la Curva Mare: con un preciso destro ha calciato un pallone da cui è uscito un colore azzurro: è un maschio! Festa al Manuzzi, tifosi ('Siam venuti fin qua per vedere Bumbu papà', il coro della curva) e compagni sono tutti per il futuro genitore.