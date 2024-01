Durante la sfida di Serie C tra Benevento e Turris al 73' la squadra ospite ha segnato un gol da oltre 40 metri con De Felice. Il pallone è nettamente entrato in porta, ma ha colpito il sostegno posto alla base dei pali della rimbalzando fuori. Inizialmente arbitro e assistente non hanno assegnato la rete, tra le proteste dei giocatori della Turris. Poi l'intervento del quarto uomo (non c'è il Var) ha convinto il direttore di gara ad assegnare la rete dopo qualche minuto. Guarda il video