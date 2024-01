Episodio grave dopo il fischio finale: il padre dell'attaccante albanese del Cesena (e anche di Stiven Shpendi, calciatore dell'Empoli in Serie A) è entrato in campo ed è corso verso il portiere dei sardi Rinaldi, colpendolo con un pugno. Il motivo dell'aggressione dovrebbe essere un colpo inferto durante il match dal portiere a Shpendi, costretto a uscire dal campo per una ferita al sopracciglio

La partita era appena terminata, con la vittoria in casa del Cesena capolista sull’ Olbia . Ma invece di festeggiare i tre punti, il padre di uno dei calciatori dei padroni di casa ha deciso di entrare in campo e di correre verso il portiere avversario, Filippo Rinaldi , aggredendolo e colpendolo con un pugno, prima che altri lo bloccassero. Siamo nel girone B di Serie C , ventesima giornata. La gara è appunto tra il Cesena e l’Olbia, ed è stata decisa da un gol di Corazza . Finché ecco il grave episodio, avvenuto a fine gara.

Papà Shpendi, il motivo del pugno al portiere

L’aggressore è Alex Shpendi, padre dell’attaccante del Cesena, Cristian Shpendi, già 10 reti in questo campionato col Cesena, nonché di Stiven Shpendi, calciatore dell’Empoli, ieri in panchina con il Milan. A scatenare la furia di papà Shpendi, si ipotizza, un colpo che il figlio avrebbe ricevuto durante il match dal portiere. Un colpo che avrebbe provocato una ferita al sopracciglio all’attaccante albanese, entrato al 13’ del secondo tempo al posto di Kargbo e per quel colpo ricevuto costretto a uscire dal campo a 5 minuti dal termine. Una reazione spropositata, quella del padre del calciatore, che ora potrebbe provocare conseguenze per lo stesso club. Possibile una multa o la squalifica del campo del Cesena.