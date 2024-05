Serie C, le gare dei playoff e dei playout

Si prosegue con il 2° turno dei playoff ma in programma anche le sfide dell'andata dei playout: tutte le gare della stagione live su Sky e in streaming su Now per il biennio 2023-25: 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff e della Supercoppa

Continuano i playoff di Serie C NOW per la stagione 2023/24. Oggi si torna in campo per accedere alla fase nazionale e conquistare l'ultimo posto a disposizione per la Serie B. Domani la lotta per la salvezza, con le squadre arrivate tra la sedicesima e la diciannovesima posizione che si sfideranno nei playout.

I SORTEGGI DELLA FASE NAZIONALE - Sempre domani , alle 9.30, appuntamento speciale in diretta su Sky Sport 24. Il miglior marcatore all time della Serie C, Felice Evacuo, sorteggerà gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale. I playoff della Serie C NOW entrano, dunque, nella fase clou: il 14 e il 18 maggio si giocheranno le sfide di andata e ritorno.