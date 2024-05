Dopo la Serie B a Cesena è arrivata anche la Supercoppa di Serie C grazie al pareggio per 2-2 con la Juve Stabia. Una stagione perfetta per i bianconeri, chiusa con un bacio, vero. Quello di Giuseppe Prestia alla compagna. Una proposta di matrimonio sotto la curva Mare: ovviamente Desirèe ha detto sì!

SERIE C, BOOM DI SPETTATORI NELLA REGULAR SEASON