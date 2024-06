Benevento-Carrarese 2-1 LIVE: espulso Talia al 42'

Allo stadio "Ciro Vigorito" va in scena il ritorno delle semifinali playoff di Serie C tra Benevento e Carrarese. A sbloccare il risultato sono i campani con un colpo di testa di Lanini, deviato da Cicconi. Dopo appena 3 minuti la Carrarese ristabilisce l'equilibrio con Finotto, ma il Benevento torna in vantaggio con Talia, espulso al 42' per doppia ammonizione. Diretta live su Sky al canale 253. Segui il live della partita qui

