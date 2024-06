Gli highlights di Vicenza-Carrarese 0-0

Il Vicenza resiste agli assalti della Carrarese nella finale d'andata del playoff di Serie C. Gara complicata per i padroni di casa che dopo 6' perdono per infortunio Ronaldo. Gli ospiti attaccano e si rendono pericolosi con Cicconi, Finotto e Panico ma Confente risponde. Un po' meglio il Vicenza nella ripresa che crea la sua prima vera palla gol soltanto all'86' con una conclusione di Costa terminata fuori di poco. La gara di Carrara, domenica, deciderà quale delle due squadre andrà in Serie B

TABELLINO