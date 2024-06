Clima incredibile allo stadio dei Marmi di Carrara, dove è in programma Carrarese-Vicenza (ritorno della finale playoff di Serie C, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). Per assistere alla partita i tifosi di casa si sono attrezzati nei modi più originali e sono praticamente... ovunque! Perfino sui tetti, con tanto di sedie e binocoli!

