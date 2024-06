Milan Under 23 in Serie C in caso di esclusione dell'Ancona

Dopo Juventus e Atalanta il Milan potrebbe diventare il terzo club italiano ad avere una seconda squadra in Serie C. Attese le decisioni della Covisoc per le iscrizioni, soprattutto in ottica Ancona. RedBird avrebbe predisposto un piano da 12 milioni di euro per il progetto, riporta 'Calcio e Finanza'

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT