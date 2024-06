Ancona escluso dalla Serie C: sarà sostituito dal Milan Under 23

Il Consiglio Federale della Figc ha confermato la decisione della Covisoc di non iscrivere al prossimo campionato di Lega Pro l'Ancona. Il club marchigiano non ha presentato ricorso e dunque sarà escluso a vantaggio del Milan Under 23. La società rossonera ha tempo fino al 25 giugno per presentare richiesta di iscrizione. Nel prossimo consiglio federale del 27 giugno verranno resi ufficiali gli organici della stagione 2024-25

