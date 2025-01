Una storia che non finisce mai: Mirco Antenucci continua a scrivere pagine in quella della SPAL, segnando gol anche a 40 anni. Nell’ultimo weekend è arrivato a quota 50 con quella maglia, divisi tra Serie A, B e C. E ora a Ferrara c’è chi vuole convincerlo a cambiare idea sul ritiro annunciato per la fine di questa stagione