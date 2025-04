I liguri sono i primi a essere promossi in Serie B. La squadra allenata da Fabio Gallo ha avuto l’aritmetica certezza della vittoria del girone B di Serie C ancor prima di vincere la propria partita. Un successo che parte da un ritiro che l’allenatore definì “il migliore di sempre” e da una scelta decisiva. Ma anche da ostacoli superati e svolte improvvise, come quella che arrivò dieci anni fa, dopo il cammino di Santiago