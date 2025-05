Ci sono voluti sei anni, tre secondi posti e due finali playoff perse, una addirittura ai calci di rigore. Ma adesso, finalmente, il Padova ce l’ha fatta ed è tornato in Serie B. E con un allenatore che è il più giovane di sempre a vincere un campionato di Serie C: Matteo Andreoletti, 36 anni. E una straordinaria capacità da veggente, come quando il 15 luglio, al primo giorno di ritiro, aveva già detto alla sua squadra come sarebbe finita la stagione