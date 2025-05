Pescara, via al 'piano B'

Pescara-Pianese è una delle partite del secondo turno dei playoff della Serie C 2024/2025 che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si gioca mercoledì 7 maggio alle ore 20.00.

Silvio Baldini non si è mai nascosto. Fin dall’inizio, il suo obiettivo è sempre stato riportare il Pescara in Serie B. E se è vero che lo strepitoso girone di andata lasciava legittimamente pensare alla promozione diretta, il passaggio forzato dai playoff non va visto come un fallimento . Né tantomeno come un ostacolo insormontabile. Gli abruzzesi hanno già dimostrato di poter competere contro qualsiasi avversario (chiedere conferma a Virtus Entella e Ternana) e non vedono l’ora di dimostrare il proprio valore. I requisiti per una grande cavalcata, del resto, ci sono tutti.

Esperienza e sfrontatezza: un mix perfetto

Sono poche le partecipanti ai playoff che possono vantare una rosa come quella dei biancazzurri, dove coesistono giocatori che sono stati protagonisti (per anni) in categorie superiori e giovani promesse con tanta voglia di spiccare il volo. Il capitano Riccardo Brosco, che faceva parte del Pescara di Verratti, Insigne e Immobile, ha alle spalle 13 anni in Serie B. Gaetano Letizia, ex Carpi e Benevento, ha giocato 88 partite in Serie A. Luca Valzania può vantare anche 2 gettoni nei preliminari di Europa League con l’Atalanta di Gasperini. Al loro fianco, numerosi ragazzi in rampa di lancio. In attacco brilla Andrea Ferraris, che ha già raggiunto la doppia cifra al suo primo campionato tra i professionisti. Sulla fascia sinistra si è preso il posto da titolare Brando Moruzzi, classe 2004 e autore di 7 assist. Stesso anno di nascita, ma di ruolo centrocampista, il pescarese doc Matteo Dagasso, che ad oggi è il 2° giocatore di movimento con più minuti della rosa.

La 'magia'

A febbraio Baldini si era sbilanciato. “Per la Serie B abbiamo due soluzioni: o vincere la regular season o vincere i playoff. E lì serve un po’ di magia, che a Pescara c’è”. Solo il tempo dirà se ci aveva visto lungo, ma di sicuro la squadra vista nelle ultime uscite sembra aver ritrovato lo spirito che l’aveva animata nel girone di andata (terminato al primo posto, a pari punti con la Ternana). Gli abruzzesi hanno chiuso la regular season con tre vittorie di fila, nelle quali hanno realizzato 8 gol e ne hanno subito uno solo. Il gioco è tornato spumeggiante e l’ambiente ha riacquistato fiducia. I calciatori e i tifosi adesso ci credono, trascinati da un allenatore che ha sempre spronato tutti. E che qualora centrasse la promozione, diventerebbe a 67 anni il tecnico più anziano ad aver vinto i playoff di Serie C. A proposito di magia.