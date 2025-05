Appuntamento con la Serie C questa sera alle 20. C'è il secondo e ultimo turno dei playoff del girone: sei le partite in programma e tutti i match disponibili anche in contemporanea grazie a Diretta Gol su Sky Sport Calcio e NOW. Ci si gioca un posto nel playoff nazionale con il sorteggio in programma giovedì 8 maggio alle 12:30 su Sky Sport24

Torna in campo questa sera la Serie C con il secondo e ultimo round della fase del girone: sei partite, dodici squadre in campo, tutte alle 20, che si contenderanno un posto nel playoff nazionale per prendere poi parte al sorteggio di domani 8 maggio alle 12:30 su Sky Sport24: la mano che estrarrà le squadre sarà quella di Fabio Pecchia, grande ex della C con Avellino, Latina e Juventus NG. Tutti i match di stasera disponibili anche in contemporanea grazie a Diretta Gol su Sky Sport Calcio e NOW. Prima partita nel post regular season per Albinoleffe, Pescara e Crotone, che si aggiungono alle nove qualificate dopo i novanta minuti del primo turno. Anche questa sera soltanto tempi regolamentari, in caso di parità staccherà il pass qualificazione la squadra con il miglior piazzamento nella stagione regolare.