Gli highlights di Arezzo-Vis Pesaro 0-1

La Vis Pesaro si prende la fase nazionale dei playoff di Serie C. La squadra di Stellone batte l’Arezzo di Bucchi, torna a vincere in trasferta dopo tre mesi (ultimo successo a Perugia a febbraio) e trova un grande colpo, in una partita contro una delle squadre più in forma del campionato. La Vis Pesaro cresce alla distanza e con i cambi riesce a migliorarsi, giocando un grande secondo tempo e ottenendo l’unico risultato possibile per continuare a sognare. Decide il nigeriano Okoro al 27’ del secondo tempo: un gol preziosissimo, il più importante della giovanissima carriera del giocatore di proprietà del Venezia. Okoro, entrato al posto dell’infortunato Lari (uscito in barella) nella parte finale del primo tempo, non dimenticherà mai questa notte.