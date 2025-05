Gli highlights di Catania-Potenza 1-0

Portieri protagonisti nella notte del Massimino, davanti a 14mila spettatori. Nel primo tempo il Catania stressa Alastra che para tutto, nella ripresa è invece il collega Dini a lasciare il segno esaltandosi (sullo 0-0) sul rigore calciato da Caturano e anche sulla successiva ribattuta di Schimmenti. Pronti via e dopo 7’ il Catania alza subito la voce, con il sinistro di Anastasio spinto sopra la traversa da Alastra. Aggressiva sulla poco efficace costruzione dal basso dei lucani, la squadra di Mimmo Toscano recupera tanti palloni nell’ultimo terzo di campo e li traduce in occasioni, ma Jimenez trova ancora la gran risposta del portiere. Petrungaro sporca i guantoni di Dini sull’unico squillo ospite dei primi 45’, ma rientrare negli spogliatoi sullo 0-0 è un affare per De Giorgio che deve ringraziare ancora il suo numero uno (22 sulla maglia) che alza un muro sui tentativi di Di Gennaro, Inglese, Di Tacchio e Ierardi.

Nella ripresa dai piedi di Raimo nasce l’assist per il destro al volo di Stoppa che scheggia la traversa, portando il Catania a centimetri dal meritato vantaggio. Il Potenza prova a cambiare qualcosa con Siatounis al posto dello spento Felippe – asfissiato da Di Tacchio – e rivoluziona il tridente sostituendo le ali con l’ingresso di D’Auria e Schimmenti. Il ritmo però non decolla, con il Catania in controllo e gli ospiti che non riescono a sfondare nonostante le energie fresche buttate in campo. La possibile svolta, come accennato, è a 10’ dalla fine: l’arbitro Allegretta indica il dischetto sul tocco di mano di Celli (rimpallo innescato dal compagno Sturaro), Dini vola prima su Caturano – che aveva incrociato bene il sinistro – e poi su Schimmenti andato incontro al pallone. Per il capitano del Potenza è il secondo rigore fallito in campionato, il sesto nelle ultime tre stagioni in Basilicata. Dal gol sbagliato al gol subito, come spesso accade, il passo è breve: il subentrato Dalmonte mette un pallone con i giri giusti sulla testa di Inglese che chiude i conti all’88’. Evitare il Catania, da questo momento in poi, è l’auspicio di ogni testa di serie.