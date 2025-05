Crotone-Feralpisalò è già nella storia della C

Crotone-Feralpisalò è una delle partite del primo turno nazionale dei playoff della Serie C 2024/2025 che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si gioca domenica 11 maggio alle ore 20.00

Cercare di tornare lì dove si è stati bene è una volontà diffusa, quasi banale, riuscirci sfidando un lungo percorso, però, un po’ il senso di tutto. Così, con questi presupposti, la missione risalita in Serie B della Feralpisalò sta per iniziare. È passato poco più di un anno da quel 5 maggio 2024 che l’ha condannata alla retrocessione ed è proprio con quell’amaro in bocca e il senso di rivalsa tutto è ricominciato. Una squadra, un gruppo oggi profondamente cambiato - salvo qualche conferma importante, Balestrero e Di Molfetta su tutti - e pronto a trasformare presto quell’addio in un ‘bentornato’. Nella sua giovane storia la Feralpi non è mai riuscita ad arrivare fino in fondo ai playoff, ma oggi sembra avere un intrigante insieme di elementi per sconfiggere anche questo tabù.

Una stagione da record

In questo 2024/25 la Feralpi ha già alzato l’asticella del suo giovane percorso, realizzando il punteggio più alto nella storia del club: 72 punti, uno in più rispetto ai 71 che avevano garantito primo posto e promozione nel 2022/23. Terza dietro alle corazzate Padova e Vicenza, ha vissuto una stagione cominciata con qualche difficoltà e un rendimento altalenante, ma che ha preso una piega chiara e positiva dalla metà del girone di andata, consolidandosi nel tempo. E se qualche caduta inaspettata durante l’anno c’è stata, il terzo posto finale è diventato presto una certezza senza discussioni. Anzi, nel girone di ritorno, la Feralpi è riuscita a togliersi la soddisfazione di fermare prima il Vicenza e poi il Padova al “Turina”, anche senza subire gol.

Quasi imbattibile in casa: tutti i numeri È proprio l’aria di casa a fare la differenza nel percorso: 46 punti fatti a Salò, ben venti in più rispetto a quelli in trasferta, e una produzione offensiva nettamente migliore, quattordici vittorie e una sola sconfitta su 19 partite, il 24 gennaio scorso. A fare la differenza è anche la forza di un gruppo, capace di trovare soluzioni diverse in maniera costante e ripetuta: 19 marcatori differenti sono la fotografia di tutto questo e il senso di un’alchimia quasi perfetta. Ad impreziosire il tutto c’è la qualità dei singoli, dei leader caratteriali, ma soprattutto tecnici, come Davide Di Molfetta, per lui 9 gol e 6 assist in campionato.

Davide Di Molfetta - @ Foto ufficio stampa Feralpisalò

La guida: Aimo Diana Dopo la parentesi nelle giovanili culminata con l’esordio in Prima Squadra, subentrando a stagione in corso nel 2015/16, Aimo Diana è tornato sulla panchina verdeblu. Ha saputo ricostruire prima di tutto il morale, dando le giuste motivazioni ai nuovi, e con il suo 3-4-2-1 è riuscito a esaltare la qualità dei suoi interpreti nelle due fasi, risultando il quarto miglior attacco e la terza miglior difesa del girone. Diana, già promosso in B nel 2022/23 con la Reggiana, sogna il bis: "Ai playoff puntiamo l'impresa". L’obiettivo è chiaro: vincere.