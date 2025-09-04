Il progetto Juventus Next Gen è cambiato negli anni ma ha fatto scuola: non solo i giocatori, anche tanti altri addetti ai lavori si sono formati nella seconda squadra bianconera, che ha generato e continua a generare valore per il calcio italiano e internazionale. Su Sky Sport Insider, l'intervista all'Head of Next Gen Area Claudio Chiellini: “Yildiz, Huijsen e tutti gli altri, questa è la nostra storia”