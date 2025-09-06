Serie C, le gare della 3^ giornata su Sky

Serie C, il calendario della 3^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la terza giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ecco la guida con tutto il programma del weekend
Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Oggi 6 e domani 7 settembre si scende in campo per la terza giornata della stagione.
Serie C, il programma della 3^ giornata
OGGI 6 SETTEMBRE
Ore 15
- GUBBIO-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 251 e NOW
- ALCIONE MILANO-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- ALBINOLEFFE-RENATE, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
Ore 17.30
- ASCOLI-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- GIUGLIANO-FOGGIA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- SORRENTO-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- AREZZO-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- CARPI-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- TORRES-PIANESE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Ore 20.30
- CATANIA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- UNION BRESCIA-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- CASARANO-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- CASERTANA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- PERGOLETTESE-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- VIRTUS VERONA-INTER U23 (rinviata a mercoledì 17 settembre, ore 19)
DOMENICA 7 SETTEMBRE
Ore 15
- LECCO-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 251 e NOW
- NOVARA-TRENTO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- TRIESTINA-OSPITALETTO FRANCIACORTA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
Ore 17.30
- CROTONE-COSENZA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- L.R. VICENZA-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- RAVENNA-BRA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- PINETO-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- GIANA ERMINIO-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- SALERNITANA-ATALANTA U23 (rinviata a mercoledì 17 settembre, ore 20)
Ore 20.30
- LIVORNO-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e NOW
- RIMINI-TERNANA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- SAMBENEDETTESE-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- AUDACE CERIGNOLA-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- TEAM ALTAMURA-CAVESE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- LATINA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW