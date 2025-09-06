Serie C, le gare della 3^ giornata su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie C, il calendario della 3^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la terza giornata di una stagione che, solo su Skyin streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ecco la guida con tutto il programma del weekend

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Oggi 6 e domani 7 settembre si scende in campo per la terza giornata della stagione.

Serie C, il programma della 3^ giornata

OGGI 6 SETTEMBRE 

Ore 15 

  • GUBBIO-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 251 e NOW 
  • ALCIONE MILANO-LUMEZZANE,  in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • ALBINOLEFFE-RENATE,  in diretta su Sky Sport 253 e NOW 


Ore 17.30 

  • ASCOLI-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW 
  • GIUGLIANO-FOGGIA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW 
  • SORRENTO-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • AREZZO-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • CARPI-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • TORRES-PIANESE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 

 

Ore 20.30 

  • CATANIA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW 
  • UNION BRESCIA-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • CASARANO-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • CASERTANA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • PERGOLETTESE-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • VIRTUS VERONA-INTER U23 (rinviata a mercoledì 17 settembre, ore 19) 

DOMENICA 7 SETTEMBRE 

Ore 15 

  • LECCO-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 251 e NOW 
  • NOVARA-TRENTO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • TRIESTINA-OSPITALETTO FRANCIACORTA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 

 

Ore 17.30 

  • CROTONE-COSENZA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW 
  • L.R. VICENZA-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • RAVENNA-BRA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • PINETO-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • GIANA ERMINIO-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • SALERNITANA-ATALANTA U23 (rinviata a mercoledì 17 settembre, ore 20) 

 

Ore 20.30 

  • LIVORNO-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e NOW 
  • RIMINI-TERNANA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • SAMBENEDETTESE-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • AUDACE CERIGNOLA-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • TEAM ALTAMURA-CAVESE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • LATINA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 

Serie C: Altre Notizie

Serie C, le gare della 3^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la terza giornata di una stagione...

Serie C, 11 punti di penalizzazione per il Rimini

Serie C - Lega Pro

Dopo il deferimento a seguito di segnalazioni della Covisoc dello scorso luglio, il Rimini è...

Challenge contro il suo giocatore: caos FVS in C

la ricostruzione

L'episodio durante Carpi-Juve Next Gen in C. Il difensore del Carpi Lombardi riceve la seconda...

In C debutta il Football Video Support: ecco cos'è

la novità

Con la nuova stagione della Serie C Sky Wifi che prende il via stasera, c'è grande curiosità...

Serie C al via, partite e orari della 1^ giornata

su sky sport

Riparte la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si torna in campo per la prima giornata di una...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE