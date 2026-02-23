Offerte Sky
Salernitana, si punta su Cosmi per il dopo Raffaele, a 4 anni dall'ultima panchina

Serie C
©Ansa

Dopo 4 anni dall'ultima esperienza da allenatore, Serse Cosmi è pronto a tornare in panchina: lo aspetta la Salernitana, che nella giornata di oggi ha esonerato Giuseppe Raffaele e punta sull'ex allenatore, tra le altre, di Perugia e Udinese per blindare un posto nei playoff per la promozione in Serie B

SERIE C, LA GOL COLLECTION DELLA 28^ GIORNATA

La Salernitana sta vivendo un momento complesso della sua stagione: scivolati al terzo posto in classifica nel Girone C di Serie C, i campani hanno deciso di effettuare un cambio in panchina, esonerando Giuseppe Raffaele. Al suo posto, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è pronto a subentrare Serse Cosmi, che tornerebbe ad allenare dopo 4 anni dall'ultima esperienza (l'unica all'estero della sua carriera) con il Rijeka, in Croazia. Cosmi non allena in Italia addirittura dal 2021, quando subentrò a Giovanni Stroppa sulla panchina del Crotone, non riuscendo ad evitare la retrocessione in Serie B dei calabresi. Ora la Serie B diventa un obiettivo da raggiungere per Cosmi, che avrà come suo vice Giuseppe Scurto: l'ex difensore di Roma e Chievo sarebbe alla prima esperienza in uno staff di una prima squadra, dopo tanti anni passati ad allenare le giovanili.

Serse Cosmi, la carriera dell'allenatore umbro

Dopo le prime esperienze tra Pontevecchio e Arezzo, Cosmi si fece notare esordendo in Serie A sulla panchina del Perugia, la squadra della sua città. In 4 stagioni con Cosmi, gli umbri diventarono una certezza a metà classifica, lanciando tanti giocatori che avrebbero avuto un ruolo da protagonista nelle big della Serie A, come Fabio Grosso e Marco Materazzi (che nell'unica stagione con Cosmi, nel 2000-01, diventò il difensore con più gol all'attivo in una singola stagione in Serie A, 12). Il Perugia di Cosmi ottenne successi anche in Europa, con l'Intertoto conquistata nel 2003: nella stessa stagione, il Grifone fu retrocesso in Serie B dopo lo spareggio salvezza con la Fiorentina proveniente dalla B, nel processo di transizione dal campionato a 18 a quello a 20 squadre. Da quell'esperienza in avanti, Cosmi ha faticato a trovare continuità, cambiando regolarmente panchina senza trovare risultati entusiasmanti. Ora, la chiamata della Salernitana lo attende, dopo 4 anni di stop.

CALCIO: SCELTI PER TE