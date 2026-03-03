Serie C, il calendario della 30^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 30^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata delle semifinali della Coppa Italia
Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 3 a giovedì 5 marzo in scena il turno infrasettimanale, valido per la trentesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi in programma dieci partite del Girone A, quattro alle 18 e sei alle 20.30.
Serie C, il programma della 30^ giornata
OGGI 3 MARZO
Alle 18
- ALCIONE MILANO-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- PERGOLETTESE-PRO VERCELLI in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
- LUMEZZANE-ARZIGNANO, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253
- OSPITALETTO-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 254
Alle 20.30
- L.R. VICENZA-TRENTO, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- ALBINOLEFFE-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport 252
- LECCO-RENATE, in diretta su Sky Sport 253
- CITTADELLA-INTER U23, in diretta su Sky Sport 254
- VIRTUS VERONA-NOVARA, in diretta su Sky Sport 255
- TRIESTINA-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 256
MERCOLEDÌ 4 MARZO
Alle 18
- PONTEDERA-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- VIS PESARO-BRA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
- GUBBIO-CARPI, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253
Alle 20.30
- AREZZO-TERNANA, in diretta su Sky Sport Calcio
- RAVENNA-PIANESE, in diretta su Sky Sport 253
- LIVORNO-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 254
- TORRES-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 255
- PINETO-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 256
Alle 21
- SAMBENEDETTESE-ASCOLI, in diretta su Sky Sport 252
GIOVEDÌ 5 MARZO
Alle 18
- AZ PICERNO-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- GIUGLIANO-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
- CASARANO-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 253
- LATINA-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 254
Alle 20.30
- BENEVENTO-CATANIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- CASERTANA-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport 252
- CROTONE-CAVESE, in diretta su Sky Sport 253
- POTENZA-COSENZA, in diretta su Sky Sport 254
- TEAM ALTAMURA-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 255
- AUDACE CERIGNOLA-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 256