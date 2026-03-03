Offerte Sky
Serie C, il calendario della 30^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 30^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata delle semifinali della Coppa Italia

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 3 a giovedì 5 marzo in scena il turno infrasettimanale, valido per la trentesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi in programma dieci partite del Girone A, quattro alle 18 e sei alle 20.30.

Serie C, il programma della 30^ giornata

OGGI 3 MARZO 

Alle 18 

  • ALCIONE MILANO-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 
  • PERGOLETTESE-PRO VERCELLI in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252 
  • LUMEZZANE-ARZIGNANO, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 
  • OSPITALETTO-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 254 

Alle 20.30 

  • L.R. VICENZA-TRENTO, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW 
  • ALBINOLEFFE-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport 252 
  • LECCO-RENATE, in diretta su Sky Sport 253 
  • CITTADELLA-INTER U23, in diretta su Sky Sport 254 
  • VIRTUS VERONA-NOVARA, in diretta su Sky Sport 255 
  • TRIESTINA-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 256 

MERCOLEDÌ 4 MARZO 

Alle 18 

  • PONTEDERA-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 
  • VIS PESARO-BRA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252 
  • GUBBIO-CARPI, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253 

Alle 20.30 

  • AREZZO-TERNANA, in diretta su Sky Sport Calcio 
  • RAVENNA-PIANESE, in diretta su Sky Sport 253 
  • LIVORNO-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 254 
  • TORRES-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 255 
  • PINETO-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 256 

Alle 21 

  • SAMBENEDETTESE-ASCOLI, in diretta su Sky Sport 252 

GIOVEDÌ 5 MARZO 

Alle 18  

  • AZ PICERNO-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 
  • GIUGLIANO-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252 
  • CASARANO-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 253 
  • LATINA-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 254 

Alle 20.30 

  • BENEVENTO-CATANIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 
  • CASERTANA-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport 252 
  • CROTONE-CAVESE, in diretta su Sky Sport 253 
  • POTENZA-COSENZA, in diretta su Sky Sport 254 
  • TEAM ALTAMURA-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 255 
  • AUDACE CERIGNOLA-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 256 

