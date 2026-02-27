Serie C, il calendario della 29^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 29^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata delle semifinali della Coppa Italia
Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Da oggi 27 febbraio a domenica 1° marzo si scende in campo per la ventinovesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma quattro partite del Girone A: Cittadella-Ospitaletto Franciacorta (Sky Sport 251), Giana Erminio-Pro Vercelli (Sky Sport 252), Arzignano Valchiampo-Novara (Sky Sport 253) e Pergolettese-Triestina (Sky Sport 254).
Serie C,il programma della 29^ giornata
OGGI 27 FEBBRAIO
Alle 20.30
- CITTADELLA-OSPITALETTO FRANCIACORTA, in diretta su Sky Sport 251
- GIANA ERMINIO-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 252
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-NOVARA, in diretta su Sky Sport 253
- PERGOLETTESE-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport 254
SABATO 28 FEBBRAIO
Alle 14.30
- UNION BRESCIA-LECCO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- ALBINOLEFFE-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport 252
- CAVESE-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 253
- TRAPANI-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 254
- FORLÌ-TORRES, in diretta su Sky Sport 255
- DOLOMITI BELLUNESI-RENATE, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- FOGGIA-CASARANO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- PERUGIA-PINETO, in diretta su Sky Sport 252
- AZ PICERNO-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 253
- TRENTO-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 254
- PRO PATRIA-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport 255
Alle 20.30
- SAMBENEDETTESE-LIVORNO, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
- INTER U23-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 253
- ASCOLI-CARPI, in diretta su Sky Sport 254
DOMENICA 1° MARZO
Alle 12.30
- POTENZA-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 257
- SIRACUSA-CASERTANA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 258
Alle 14.30
- SALERNITANA-CATANIA, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- MONOPOLI-CROTONE, in diretta su Sky Sport 252
- COSENZA-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 253
- VIS PESARO-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport 254
- GIUGLIANO-LATINA, in diretta su Sky Sport 255
- BRA-PIANESE, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- AREZZO-RAVENNA, in diretta su Sky Sport 252
- TERNANA-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 253
- GUIDONIA MONTECELIO-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 254