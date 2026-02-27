Offerte Sky
Serie C, il calendario della 29^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 29^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata delle semifinali della Coppa Italia

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

 

Da oggi 27 febbraio a domenica 1° marzo si scende in campo per la ventinovesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma quattro partite del Girone A: Cittadella-Ospitaletto Franciacorta (Sky Sport 251), Giana Erminio-Pro Vercelli (Sky Sport 252), Arzignano Valchiampo-Novara (Sky Sport 253) e Pergolettese-Triestina (Sky Sport 254).   

Serie C,il programma della 29^ giornata

OGGI 27 FEBBRAIO

Alle 20.30

  • CITTADELLA-OSPITALETTO FRANCIACORTA, in diretta su Sky Sport 251
  • GIANA ERMINIO-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 252
  • ARZIGNANO VALCHIAMPO-NOVARA, in diretta su Sky Sport 253
  • PERGOLETTESE-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport 254

SABATO 28 FEBBRAIO

Alle 14.30

  • UNION BRESCIA-LECCO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • ALBINOLEFFE-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport 252
  • CAVESE-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 253
  • TRAPANI-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 254
  • FORLÌ-TORRES, in diretta su Sky Sport 255
  • DOLOMITI BELLUNESI-RENATE, in diretta su Sky Sport 256

Alle 17.30

  • FOGGIA-CASARANO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • PERUGIA-PINETO, in diretta su Sky Sport 252
  • AZ PICERNO-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 253
  • TRENTO-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 254
  • PRO PATRIA-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport 255

Alle 20.30

  • SAMBENEDETTESE-LIVORNO, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
  • INTER U23-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 253
  • ASCOLI-CARPI, in diretta su Sky Sport 254

DOMENICA 1° MARZO

Alle 12.30

  • POTENZA-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 257
  • SIRACUSA-CASERTANA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 258

Alle 14.30

  • SALERNITANA-CATANIA, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • MONOPOLI-CROTONE, in diretta su Sky Sport 252
  • COSENZA-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 253
  • VIS PESARO-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport 254
  • GIUGLIANO-LATINA, in diretta su Sky Sport 255
  • BRA-PIANESE, in diretta su Sky Sport 256

Alle 17.30

  • AREZZO-RAVENNA, in diretta su Sky Sport 252
  • TERNANA-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 253
  • GUIDONIA MONTECELIO-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 254

CALCIO: SCELTI PER TE