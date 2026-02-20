Offerte Sky
Serie C, il calendario della 28^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guido tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 28^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata delle semifinali della Coppa Italia

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 20 a lunedì 23 febbraio si scende in campo per la ventottesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma due partite: Audace Cerignola-Casarano (Sky Sport 251) del Girone C e Pianese-Guidonia Montecelio (Sky Sport 252) del Girone B.

Serie C, il programma della 28^ giornata

OGGI 20 FEBBRAIO

Alle 20.30

  • AUDACE CERIGNOLA-CASARANO, in diretta su Sky Sport 251
  • PIANESE-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 252

SABATO 21 FEBBRAIO

Alle 14.30

  • GUBBIO-AREZZO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • LIVORNO-PINETO, in diretta su Sky Sport 252
  • LATINA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 253
  • TORRES-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 254
  • TRAPANI-CAVESE, in diretta su Sky Sport 255
  • NOVARA-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 256

Alle 17.30

  • RAVENNA-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 251
  • RENATE-INTER U23, in diretta su Sky Sport 252
  • TRIESTINA-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 253
  • CASERTANA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 254
  • ALCIONE MILANO-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 255

DOMENICA 22 FEBBRAIO

Alle 12.30

  • CAMPOBASSO-JUVENTUS NETX GEN, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 257
  • ATALANTA U23-COSENZA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 258

Alle 14.30

  • CATANIA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • TEAM ALTAMURA-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253
  • SALERNITANA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 252
  • PONTEDERA-ASCOLI, in diretta su Sky Sport 254
  • PRO VERCELLI-TRENTO, in diretta su Sky Sport 255
  • LUMEZZANE-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 256

Alle 17.30

  • CROTONE-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 252
  • UNION BRESCIA-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 253
  • SORRENTO-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 254
  • CARPI-BRA, in diretta su Sky Sport 255
  • ARZIGNANO-OSPITALETTO, in diretta su Sky Sport 256

Alle 20.30

  • LECCO-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252

LUNEDÌ 23 FEBBRAIO

Alle 20.30

  • VIRTUS VERONA-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252
  • TERNANA- FORLÌ, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 25

