Serie C, il calendario della 28^ giornata su Sky: le partite e gli orariguido tv
Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 20 a lunedì 23 febbraio si scende in campo per la ventottesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma due partite: Audace Cerignola-Casarano (Sky Sport 251) del Girone C e Pianese-Guidonia Montecelio (Sky Sport 252) del Girone B.
Serie C, il programma della 28^ giornata
OGGI 20 FEBBRAIO
Alle 20.30
- AUDACE CERIGNOLA-CASARANO, in diretta su Sky Sport 251
- PIANESE-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 252
SABATO 21 FEBBRAIO
Alle 14.30
- GUBBIO-AREZZO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- LIVORNO-PINETO, in diretta su Sky Sport 252
- LATINA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 253
- TORRES-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 254
- TRAPANI-CAVESE, in diretta su Sky Sport 255
- NOVARA-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- RAVENNA-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 251
- RENATE-INTER U23, in diretta su Sky Sport 252
- TRIESTINA-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 253
- CASERTANA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 254
- ALCIONE MILANO-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 255
DOMENICA 22 FEBBRAIO
Alle 12.30
- CAMPOBASSO-JUVENTUS NETX GEN, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 257
- ATALANTA U23-COSENZA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 258
Alle 14.30
- CATANIA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- TEAM ALTAMURA-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253
- SALERNITANA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 252
- PONTEDERA-ASCOLI, in diretta su Sky Sport 254
- PRO VERCELLI-TRENTO, in diretta su Sky Sport 255
- LUMEZZANE-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- CROTONE-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 252
- UNION BRESCIA-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 253
- SORRENTO-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 254
- CARPI-BRA, in diretta su Sky Sport 255
- ARZIGNANO-OSPITALETTO, in diretta su Sky Sport 256
Alle 20.30
- LECCO-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
LUNEDÌ 23 FEBBRAIO
Alle 20.30
- VIRTUS VERONA-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252
- TERNANA- FORLÌ, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 25