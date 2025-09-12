Serie C, le gare della 4^ giornata su Sky

Serie C, il calendario della 4^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la quarta giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ecco la guida con tutto il programma del weekend
Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 12 a lunedì 15 settembre si scende in campo per la quarta giornata della stagione. Domani, alle 20.30, in programma cinque match. Inoltre, mercoledì 17 settembre, i recuperi della terza giornata: alle 19, su Sky Sport Max, Sky Sport 255 e NOW, Virtus Verona-Inter U23, e alle 20, su Sky Sport Mix, Sky Sport 256 e NOW, Salernitana-Atalanta U23
OGGI 12 SETTEMBRE
Alle 20.30
- FOGGIA-LATINA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- POTENZA-CROTONE, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- MONOPOLI-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- OSPITALETTO FRANCIACORTA-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
SABATO 13 SETTEMBRE
Alle 15
- RENATE-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport 251 e NOW
- PIANESE-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- GUIDONIA MONTECELIO-RAVENNA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- PRO VERCELLI-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- DOLOMITI BELLUNESI-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- LUMEZZANE-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- SIRACUSA-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- FORLÌ-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- CAMPOBASSO-PINETO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- AZ PICERNO-CASARANO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- PONTEDERA-RIMINI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
DOMENICA 14 SETTEMBRE
Alle 12.30
- JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
Alle 15
- PERUGIA-ASCOLI, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- INTER U23-LECCO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- COSENZA-CATANIA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- ATALANTA U23-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- BRA-TORRES, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- TRENTO-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- VIS PESARO-LIVORNO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- TRAPANI-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- PRO PATRIA-NOVARA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
Alle 20.30
- SALERNITANA-SORRENTO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- TERNANA-CARPI, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
LUNEDÌ 15 SETTEMBRE
Alle 20.30
- CITTADELLA-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- CAVESE-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW
RECUPERI 3^GIORNATA
MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE
Alle 19
- VIRTUS VERONA-INTER U23, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 255 e NOW
Alle 20
- SALERNITANA-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 256 e NOW