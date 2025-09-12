Serie C, le gare della 4^ giornata su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Serie C, il calendario della 4^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la quarta giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ecco la guida con tutto il programma del weekend

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 12 a lunedì 15 settembre si scende in campo per la quarta giornata della stagione. Domani, alle 20.30, in programma cinque match. Inoltre, mercoledì 17 settembre, i recuperi della terza giornata: alle 19, su Sky Sport Max, Sky Sport 255 e NOW, Virtus Verona-Inter U23, e alle 20, su Sky Sport Mix, Sky Sport 256 e NOW, Salernitana-Atalanta U23

OGGI 12 SETTEMBRE

Alle 20.30

  • FOGGIA-LATINA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
  • POTENZA-CROTONE, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
  • MONOPOLI-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • ARZIGNANO VALCHIAMPO-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW

SABATO 13 SETTEMBRE

Alle 15 

  • RENATE-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport 251 e NOW
  • PIANESE-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
  • GUIDONIA MONTECELIO-RAVENNA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • PRO VERCELLI-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • DOLOMITI BELLUNESI-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
  • LUMEZZANE-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW

 

Alle 17.30

  • SIRACUSA-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
  • FORLÌ-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
  • CAMPOBASSO-PINETO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • AZ PICERNO-CASARANO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • PONTEDERA-RIMINI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW

DOMENICA 14 SETTEMBRE

Alle 12.30

  • JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

Alle 15

  • PERUGIA-ASCOLI, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
  • INTER U23-LECCO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
  • COSENZA-CATANIA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • ATALANTA U23-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • BRA-TORRES, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
  • TRENTO-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW

Alle 17.30

  • VIS PESARO-LIVORNO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
  • TRAPANI-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • PRO PATRIA-NOVARA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW

Alle 20.30

  • SALERNITANA-SORRENTO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
  • TERNANA-CARPI, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW

LUNEDÌ 15 SETTEMBRE

Alle 20.30

  • CITTADELLA-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
  • CAVESE-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW

RECUPERI 3^GIORNATA

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE

Alle 19

  • VIRTUS VERONA-INTER U23, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 255 e NOW

Alle 20

  • SALERNITANA-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 256 e NOW

