Serie C, le gare della 5^ giornata su Sky

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la quinta giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ecco la guida con tutto il programma del weekend

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 19 a domenica 21 settembre si scende in campo per la quinta giornata della stagione. Oggi, alle 20.30, in programma quattro match, tutti del Girone B.

OGGI 19 SETTEMBRE 

Alle 20.30 

  • RAVENNA-PERUGIA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW 
  • AREZZO-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW 
  • PONTEDERA-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW 
  • RIMINI-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 

SABATO 20 SETTEMBRE 

Alle 15  

  • PINETO-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW 
  • LIVORNO-ASCOLI, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • TORRES-TERNANA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • SAMBENEDETTESE-CARPI, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • GUBBIO-BRA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • VIS PESARO-PIANESE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
     

Alle 17.30 

  • CATANIA-SORRENTO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW 
  • AUDACE CERIGNOLA-FOGGIA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW 
  • CASERTANA-COSENZA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • CROTONE-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • LATINA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 

DOMENICA 21 SETTEMBRE 

Alle 12.30 

  • PERGOLETTESE-INTER U23, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW 
  • ALCIONE MILANO-RENATE, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

 

Alle 15 

  • L.R. VICENZA-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW 
  • NOVARA-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • LECCO-TRENTO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • TEAM ALTAMURA-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • CASARANO-CAVESE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 

 

Alle 17 

  • BENEVENTO-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
     

Alle 17.30 

  • GIUGLIANO-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW 
  • POTENZA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • TRIESTINA-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • VIRTUS VERONA-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 
  • LUMEZZANE-OSPITALETTO FRANCIACORTA, in diretta su Sky Sport 257 e NOW
     

Alle 20.30 

  • UNION BRESCIA-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW 
  • ALBINOLEFFE-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW 

