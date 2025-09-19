Serie C, le gare della 5^ giornata su Sky

Serie C, il calendario della 5^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la quinta giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ecco la guida con tutto il programma del weekend
OGGI 19 SETTEMBRE
Alle 20.30
- RAVENNA-PERUGIA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
- AREZZO-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- PONTEDERA-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
- RIMINI-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
SABATO 20 SETTEMBRE
Alle 15
- PINETO-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- LIVORNO-ASCOLI, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- TORRES-TERNANA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- SAMBENEDETTESE-CARPI, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- GUBBIO-BRA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- VIS PESARO-PIANESE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- CATANIA-SORRENTO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- AUDACE CERIGNOLA-FOGGIA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- CASERTANA-COSENZA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- CROTONE-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- LATINA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
DOMENICA 21 SETTEMBRE
Alle 12.30
- PERGOLETTESE-INTER U23, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- ALCIONE MILANO-RENATE, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
Alle 15
- L.R. VICENZA-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- NOVARA-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- LECCO-TRENTO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- TEAM ALTAMURA-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- CASARANO-CAVESE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
Alle 17
- BENEVENTO-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
Alle 17.30
- GIUGLIANO-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
- POTENZA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- TRIESTINA-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- VIRTUS VERONA-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
- LUMEZZANE-OSPITALETTO FRANCIACORTA, in diretta su Sky Sport 257 e NOW
Alle 20.30
- UNION BRESCIA-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
- ALBINOLEFFE-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW