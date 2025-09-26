Serie C, le gare della 7^ giornata su Sky

Serie C, il calendario della 7^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la quinta giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale).
Da sabato 27 a lunedì 29 settembre si scende in campo per la settima giornata della stagione. Sabato alle 15 in programma cinque match, tutti del Girone B.
SABATO 27 SETTEMBRE
Alle 15
- SAMBENEDETTESE-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- TORRES-ASCOLI, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- LIVORNO-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- RAVENNA-TERNANA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- BRA-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
Alle 17.30
- AREZZO-CARPI, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e NOW
- PERUGIA-PIANESE, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- PONTEDERA-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- VIS PESARO-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- PINETO-RIMINI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
DOMENICA 28 SETTEMBRE
Alle 12.30
- POTENZA-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- TRENTO-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
Alle 15
- CASARANO-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
- BENEVENTO-TRAPANI, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- VIRTUS VERONA-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- CROTONE-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- TRIESTINA-RENATE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- ALBINOLEFFE-NOVARA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- AUDACE CERIGNOLA-CATANIA, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
- SIRACUSA-COSENZA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- LATINA-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- PERGOLETTESE-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
Alle 20.30
- LUMEZZANE-INTER U23, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- LECCO-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
- MONOPOLI-CAVESE, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
LUNEDÌ 29 SETTEMBRE
Alle 20.30
- L.R. VICENZA- PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW
- AZ PICERNO-FOGGIA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- CITTADELLA- PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW
- GIUGLIANO-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- OSPITALETTO FRANCIACORTA-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW