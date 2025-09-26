Serie C, le gare della 7^ giornata su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie C, il calendario della 7^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la quinta giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ecco la guida con tutto il programma del weekend

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da sabato 27 a lunedì 29 settembre si scende in campo per la settima giornata della stagione. Sabato alle 15 in programma cinque match, tutti del Girone B.

SABATO 27 SETTEMBRE 

Alle 15 

  • SAMBENEDETTESE-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW 
  • TORRES-ASCOLI, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • LIVORNO-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • RAVENNA-TERNANA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • BRA-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
     

Alle 17.30 

  • AREZZO-CARPI, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e NOW 
  • PERUGIA-PIANESE, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • PONTEDERA-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • VIS PESARO-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • PINETO-RIMINI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW  

DOMENICA 28 SETTEMBRE 

Alle 12.30  

  • POTENZA-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW 
  • TRENTO-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
     

Alle 15  

  • CASARANO-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW 
  • BENEVENTO-TRAPANI, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW 
  • VIRTUS VERONA-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • CROTONE-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • TRIESTINA-RENATE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • ALBINOLEFFE-NOVARA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 

 

Alle 17.30 

  • AUDACE CERIGNOLA-CATANIA, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW 
  • SIRACUSA-COSENZA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • LATINA-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • PERGOLETTESE-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 


Alle 20.30 

  • LUMEZZANE-INTER U23, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW 
  • LECCO-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW 
  • MONOPOLI-CAVESE, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 

LUNEDÌ 29 SETTEMBRE 

Alle 20.30 

  • L.R. VICENZA- PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW 
  • AZ PICERNO-FOGGIA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW 
  • CITTADELLA- PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW 
  • GIUGLIANO-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 

Serie C: Altre Notizie

Serie C, le gare della 7^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la quinta giornata di una...

Serie C, le gare della 5^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la quinta giornata di una...

Altri 13 punti di penalizzazione per la Triestina

Serie C - Lega Pro

Arriva un'altra sanzione per la Triestina: il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al club 13...

Serie C, le gare della 4^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la quarta giornata di una...

Serie C e Sky, per il rinnovo della partnership

oggi a sky

Presidenti e rappresentanti delle squadre della Serie C si sono ritrovati nella sede di Sky a...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE