Serie C, le gare dell'8^ giornata su Sky

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca l'ottava giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ecco la guida con tutto il programma del weekend

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 3 a domenica 5 ottobre si scende in campo per l'ottava giornata della stagione. Oggi alle 20.30 in programma tre match, due del Girone B e uno del Girone C. 

Serie C, il programma dell'ottava giornata

OGGI 3 OTTOBRE 

Alle 20.30

  • LATINA-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW 
  • RIMINI-AREZZO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • PIANESE-LIVORNO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 

SABATO 4 OTTOBRE 

Alle 14.30 

  • UNION BRESCIA-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 251 e NOW 
  • ASCOLI-BRA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • TERNANA-PINETO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • ATALANTA U23-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • TORRES-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • GIANA ERMINIO-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
     

Alle 17.30 

  • CROTONE-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW 
  • VIRTUS VERONA-LECCO, in diretta su Sky Sport 252 
  • CAMPOBASSO-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • RENATE-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 

DOMENICA 5 OTTOBRE 

Alle 12.30  

  • JUVENTUS NEXT GEN-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW 
  • NOVARA-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 258 e NOW 

 

Alle 14.30  

  • SALERNITANA-CAVESE, in diretta su Sky Sport 251 e NOW 
  • CATANIA-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • TRAPANI-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • CASERTANA-CASARANO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • PRO VERCELLI-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • PRO PATRIA-TRENTO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
     

Alle 17.30 

  • ALCIONE MILANO-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • CARPI-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • TEAM ALTAMURA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • SORRENTO-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • FORLÌ-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
     

Alle 20.30 

  • INTER U23-OSPITALETTO FRANCIACORTA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW 
  • AUDACE CERIGNOLA-COSENZA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • GUBBIO-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • ARZIGNANO VALCHIAMPO-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 

