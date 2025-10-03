Serie C, le gare dell'8^ giornata su Sky

Serie C, il calendario dell'8^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca l'ottava giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ecco la guida con tutto il programma del weekend
Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 3 a domenica 5 ottobre si scende in campo per l’ottava giornata della stagione. Oggi alle 20.30 in programma tre match, due del Girone B e uno del Girone C.
Serie C, il programma dell'ottava giornata
OGGI 3 OTTOBRE
Alle 20.30
- LATINA-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- RIMINI-AREZZO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- PIANESE-LIVORNO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
SABATO 4 OTTOBRE
Alle 14.30
- UNION BRESCIA-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 251 e NOW
- ASCOLI-BRA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- TERNANA-PINETO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- ATALANTA U23-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- TORRES-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- GIANA ERMINIO-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- CROTONE-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- VIRTUS VERONA-LECCO, in diretta su Sky Sport 252
- CAMPOBASSO-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- RENATE-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
DOMENICA 5 OTTOBRE
Alle 12.30
- JUVENTUS NEXT GEN-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- NOVARA-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 258 e NOW
Alle 14.30
- SALERNITANA-CAVESE, in diretta su Sky Sport 251 e NOW
- CATANIA-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- TRAPANI-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- CASERTANA-CASARANO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- PRO VERCELLI-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- PRO PATRIA-TRENTO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- ALCIONE MILANO-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- CARPI-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- TEAM ALTAMURA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- SORRENTO-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- FORLÌ-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 20.30
- INTER U23-OSPITALETTO FRANCIACORTA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
- AUDACE CERIGNOLA-COSENZA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- GUBBIO-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW