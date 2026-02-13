Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Serie C, il calendario della 27^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 27^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata delle semifinali della Coppa Italia

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 14 a lunedì 16 febbraio si scende in campo per la ventisettesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Sabato in programma nove partite del Girone C, sei alle 14.30 e tre alle 17.30. Inoltre, mercoledì 18 febbraio, il recupero della venticinquesima giornata: alle 20.30, su Sky Sport 254, la sfida tra Catania e Trapani.

Serie C, il programma della 27^ giornata

OGGI 14 FEBBRAIO

Alle 14.30

  • CAVESE-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • BENEVENTO-LATINA, in diretta su Sky Sport 252
  • COSENZA-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 253
  • CASARANO-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 254
  • MONOPOLI-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 255
  • GIUGLIANO-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 256

Alle 17.30

  • SIRACUSA-CATANIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • FOGGIA-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
  • AZ PICERNO-CROTONE, in diretta su Sky Sport 253

DOMENICA 15 FEBBRAIO

Alle 12.30

  • L.R. VICENZA-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 257
  • TRIESTINA-NOVARA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 258

Alle 14.30

  • RAVENNA-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • BRA-ASCOLI, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
  • LIVORNO-PIANESE, in diretta su Sky Sport 253
  • SAMBENEDETTESE-TORRES, in diretta su Sky Sport 254
  • GUIDONIA MONTECELIO-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 255
  • DOLOMITI BELLUNESI-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 256

Alle 17.30

  • PERUGIA-CARPI, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252
  • PONTEDERA-GUBBIO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 253
  • TRENTO-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 254
  • LUMEZZANE-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 255
  • ALBINOLEFFE-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 256

Alle 20.30

  • LECCO-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252
  • POTENZA-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 25

LUNEDÌ 16 FEBBRAIO

Alle 20.30

  • OSPITALETTO-INTER U23, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 253
  • PERGOLETTESE-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252
  • PINETO-TERNANA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 254
  • VIS PESARO-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 255
  • CITTADELLA-RENATE, in diretta su Sky Sport 256

RECUPERO 25^GIORNATA

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO

Alle 20.30

  • CATANIA-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 254

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie C: Altre Notizie

Serie C, le gare della 26^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 26^ giornata di una stagione...

Serie C, le gare della 25^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 25^ giornata di una stagione...

Serie C, le gare della 24^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 24^ giornata di una stagione...

Serie C, le gare della 23^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 23^ giornata di una stagione...

Addio a Di Nunno, ex presidente del Lecco

serie c

Altro lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Di Nunno, ex presidente del Lecco e attuale...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE