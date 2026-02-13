Serie C, il calendario della 27^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 27^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata delle semifinali della Coppa Italia
Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 14 a lunedì 16 febbraio si scende in campo per la ventisettesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Sabato in programma nove partite del Girone C, sei alle 14.30 e tre alle 17.30. Inoltre, mercoledì 18 febbraio, il recupero della venticinquesima giornata: alle 20.30, su Sky Sport 254, la sfida tra Catania e Trapani.
Serie C, il programma della 27^ giornata
OGGI 14 FEBBRAIO
Alle 14.30
- CAVESE-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- BENEVENTO-LATINA, in diretta su Sky Sport 252
- COSENZA-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 253
- CASARANO-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 254
- MONOPOLI-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 255
- GIUGLIANO-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- SIRACUSA-CATANIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- FOGGIA-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
- AZ PICERNO-CROTONE, in diretta su Sky Sport 253
DOMENICA 15 FEBBRAIO
Alle 12.30
- L.R. VICENZA-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 257
- TRIESTINA-NOVARA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 258
Alle 14.30
- RAVENNA-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- BRA-ASCOLI, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
- LIVORNO-PIANESE, in diretta su Sky Sport 253
- SAMBENEDETTESE-TORRES, in diretta su Sky Sport 254
- GUIDONIA MONTECELIO-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 255
- DOLOMITI BELLUNESI-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- PERUGIA-CARPI, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252
- PONTEDERA-GUBBIO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 253
- TRENTO-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 254
- LUMEZZANE-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 255
- ALBINOLEFFE-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 256
Alle 20.30
- LECCO-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252
- POTENZA-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 25
LUNEDÌ 16 FEBBRAIO
Alle 20.30
- OSPITALETTO-INTER U23, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 253
- PERGOLETTESE-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252
- PINETO-TERNANA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 254
- VIS PESARO-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 255
- CITTADELLA-RENATE, in diretta su Sky Sport 256
RECUPERO 25^GIORNATA
MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO
Alle 20.30
- CATANIA-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 254