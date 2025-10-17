Serie C, le gare della 10^ giornata su Sky

Serie C, il calendario della 10^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 10^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ecco la guida con tutto il programma del weekend e i recuperi della 9^ giornata a metà settimana
Da oggi 17 a lunedì 20 ottobre si scende in campo per la decima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma tre match, due del Girone A e uno del Girone B. Inoltre, il 21 e 22 ottobre, i recuperi della nona giornata: martedì alle 16.30, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, Inter U23-Renate, e mercoledì alle 14.30, su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, Juventus Next Gen-Campobasso.
Serie C, il programma della decima giornata
OGGI 17 OTTOBRE
Alle 20.30
- ALCIONE MILANO-INTER U23, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- TORRES-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- NOVARA-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
SABATO 18 OTTOBRE
Alle 14.30
- LIVORNO-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 251 e NOW
- CROTONE-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- CASARANO-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- SORRENTO-COSENZA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- TRIESTINA-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- RENATE-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- OSPITALETTO FRANCIACORTA-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- GUBBIO-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- LATINA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- PIANESE-BRA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
DOMENICA 19 OTTOBRE
Alle 12.30
- CASERTANA-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e NOW
- CAMPOBASSO-TERNANA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW
Alle 14.30
- CATANIA-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- BENEVENTO-POTENZA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- RIMINI-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- L.R. VICENZA-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- RAVENNA-AREZZO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- ATALANTA U23-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- PINETO-PERUGIA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- AUDACE CERIGNOLA-CAVESE, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- VIRTUS VERONA-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- PRO VERCELLI-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- LUMEZZANE-TRENTO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 20.30
- LECCO-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- TEAM ALTAMURA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
LUNEDÌ 20 OTTOBRE
Alle 20.30
- CARPI-ASCOLI, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- PONTEDERA-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
SERIE C SKY WIFI 2025/2026 – RECUPERI 9^GIORNATA
MARTEDÌ 21 OTTOBRE
Alle 16.30
- INTER U23-RENATE, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE
Alle 14.30
- JUVENTUS NEXT GEN-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW