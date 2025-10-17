Serie C, le gare della 10^ giornata su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Serie C, il calendario della 10^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 10^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ecco la guida con tutto il programma del weekend e i recuperi della 9^ giornata a metà settimana

Da oggi 17 a lunedì 20 ottobre si scende in campo per la decima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma tre match, due del Girone A e uno del Girone B. Inoltre, il 21 e 22 ottobre, i recuperi della nona giornata: martedì alle 16.30, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, Inter U23-Renate, e mercoledì alle 14.30, su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, Juventus Next Gen-Campobasso.

Serie C, il programma della decima giornata

OGGI 17 OTTOBRE 

Alle 20.30 

  • ALCIONE MILANO-INTER U23, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW 
  • TORRES-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • NOVARA-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 

SABATO 18 OTTOBRE 

Alle 14.30 

  • LIVORNO-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 251 e NOW 
  • CROTONE-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • CASARANO-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • SORRENTO-COSENZA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • TRIESTINA-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • RENATE-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 

Alle 17.30 

  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW 
  • GUBBIO-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • LATINA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • PIANESE-BRA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW

DOMENICA 19 OTTOBRE 

Alle 12.30  

  • CASERTANA-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e NOW 
  • CAMPOBASSO-TERNANA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW 

Alle 14.30  

  • CATANIA-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW 
  • BENEVENTO-POTENZA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW 
  • RIMINI-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • L.R. VICENZA-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • RAVENNA-AREZZO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • ATALANTA U23-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 

Alle 17.30 

  • PINETO-PERUGIA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW 
  • AUDACE CERIGNOLA-CAVESE, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 
  • VIRTUS VERONA-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • PRO VERCELLI-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • LUMEZZANE-TRENTO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 

Alle 20.30 

  • LECCO-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW 
  • TEAM ALTAMURA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW 

LUNEDÌ 20 OTTOBRE 

Alle 20.30  

  • CARPI-ASCOLI, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW 
  • PONTEDERA-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW 

SERIE C SKY WIFI 2025/2026 – RECUPERI 9^GIORNATA 

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 

Alle 16.30 

  • INTER U23-RENATE, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW 

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 

Alle 14.30 

  • JUVENTUS NEXT GEN-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW 

