Serie C, il calendario della 31^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 31^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata delle semifinali della Coppa Italia
Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 7 a lunedì 9 marzo si scende in campo per la trentunesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 14.30 in programma dieci partite del Girone A, sei alle 14.30 e quattro alle 17.30.
Serie C, il programma della 31^ giornata
OGGI 7 MARZO
Alle 14.30
- INTER U23-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 253
- GIANA ERMINIO-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 251
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-LECCO, in diretta su Sky Sport 252
- NOVARA-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 254
- TRENTO-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport 255
- DOLOMITI BELLUNESI-OSPITALETTO, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- UNION BRESCIA-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- PRO VERCELLI-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252
- PRO PATRIA-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 253
- RENATE-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 254
DOMENICA 8 MARZO
Alle 12.30
- JUVENTUS NEXT GEN-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 257
- FORLÌ-LIVORNO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 258
Alle 14.30
- SALERNITANA-LATINA, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- TRAPANI-CROTONE, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
- COSENZA-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 253
- SIRACUSA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 254
- CARPI-TORRES, in diretta su Sky Sport 255
- PIANESE-PINETO, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- SORRENTO-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252
- FOGGIA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 253
- GUIDONIA-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 254
Alle 20.30
- TERNANA-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 252
- CAVESE-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 253
LUNEDÌ 9 MARZO
Alle 20.30
- CATANIA-CASERTANA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
- ASCOLI-RAVENNA, in diretta su Sky Sport 253
- CAMPOBASSO-AREZZO, in diretta su Sky Sport 254
- PERUGIA-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport 255
- ATALANTA U23-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 256
- MONOPOLI-CASARANO, in diretta su Sky Sport 257