Serie C, il calendario della 31^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 31^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata delle semifinali della Coppa Italia

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 7 a lunedì 9 marzo si scende in campo per la trentunesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 14.30 in programma dieci partite del Girone A, sei alle 14.30 e quattro alle 17.30.

Serie C, il programma della 31^ giornata

OGGI 7 MARZO

Alle 14.30

  • INTER U23-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 253
  • GIANA ERMINIO-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 251
  • ARZIGNANO VALCHIAMPO-LECCO, in diretta su Sky Sport 252
  • NOVARA-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 254
  • TRENTO-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport 255
  • DOLOMITI BELLUNESI-OSPITALETTO, in diretta su Sky Sport 256

Alle 17.30

  • UNION BRESCIA-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • PRO VERCELLI-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252
  • PRO PATRIA-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 253
  • RENATE-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 254

DOMENICA 8 MARZO

Alle 12.30

  • JUVENTUS NEXT GEN-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 257
  • FORLÌ-LIVORNO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 258

Alle 14.30

  • SALERNITANA-LATINA, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • TRAPANI-CROTONE, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
  • COSENZA-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 253
  • SIRACUSA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 254
  • CARPI-TORRES, in diretta su Sky Sport 255
  • PIANESE-PINETO, in diretta su Sky Sport 256

Alle 17.30

  • SORRENTO-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252
  • FOGGIA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 253
  • GUIDONIA-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 254

Alle 20.30

  • TERNANA-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 252
  • CAVESE-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 253

LUNEDÌ 9 MARZO

Alle 20.30

  • CATANIA-CASERTANA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
  • ASCOLI-RAVENNA, in diretta su Sky Sport 253
  • CAMPOBASSO-AREZZO, in diretta su Sky Sport 254
  • PERUGIA-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport 255
  • ATALANTA U23-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 256
  • MONOPOLI-CASARANO, in diretta su Sky Sport 257

CALCIO: SCELTI PER TE