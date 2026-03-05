Prima contro seconda, al Vigorito va in scena il big match della 30^ giornata del campionato di Serie C, girone C: si affrontano Benevento e Catania. Floro Flores conferma davanti Salvemini con alle spalle Lamesta, Tumminello e Della Morte. Toscano con Jimenez e D'Ausilio dietro Lunetta. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.30. Disponibile su SkyGo, anche in HD