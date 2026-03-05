Benevento-Catania, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Prima contro seconda, al Vigorito va in scena il big match della 30^ giornata del campionato di Serie C, girone C: si affrontano Benevento e Catania. Floro Flores conferma davanti Salvemini con alle spalle Lamesta, Tumminello e Della Morte. Toscano con Jimenez e D'Ausilio dietro Lunetta. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.30. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. All. Floro Flores.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini; Casasola, Quaini, Di Noia, Donnarumma; Jimenez, D’Ausilio; Lunetta. All. Toscano
Irlanda del Nord, in che campionato giocano gli avversari dell'Italia?
Italia, i possibili convocati per i playoff Mondiali tra novità e ritorni
La formazione del Catania in grafica
La formazione del Benevento in grafica
Catania, le scelte di formazione
Domenico Toscano si deve privare di Aloi, Di Gennaro, e l'ex Forte. Nel 3-4-2-1 Ierardi viene preferito ad Allegretto. Casasola e Donnarumma sulle fasce affiancati da Quaini e Di Noia con D'Ausilio e Jimenez dietro a Lunetta.
Benevento, le scelte di formazione
Antonio Floro Flores deve fare a meno di Simonetti, Nardi e Ricci oltre a Mehic alle prese con un principio di pubalgia. Salvemini preferito a Mignani al centro dell'attacco
Le formazioni ufficiali
Statistiche e curiosità
Oggi per la diciassettesima volta in partite ufficiali Benevento e Catania si sfideranno in terra campana. Precedenti in Serie C, C1, C2 e Coppa Italia
A Benevento sono 5 i successi per i padroni di casa e altrettanti per gli ospiti. Completano il quadro anche sei pareggi.
Il primo dei precedenti di Benevento-Catania si chiuse sul risultato di 0-0. La gara risale al campionato di Serie C 1948-49 e per lungo tempo fu l’unico incontro tra queste formazioni.
Negli ultimi cinque precedenti, tutti giocati in Serie C, si contano ben quattro vittorie del Catania ed una sola del Benevento che risale al gennaio 2025 per 3-2.
All’andata di questa annata, invece, la squadra di Toscano riuscì a vincere al "Massimino" per 1-0 con rete decisiva di Cicerelli su rigore.
L'ultimo blitz esterno allo stadio "Vigorito", risale al dicembre 2023. In quell’occasione il Catania riuscì ad imporsi per 0-4 con doppietta di Chiricò e sigilli di Deli e Zamarini.
Le partite più divertenti in termini di gol sono però tutte giocate nel nuovo millennio. Pirotecnico 2-3 nel campionato di Serie C1 2000-01 con ben 5 marcatori diversi: per gli etnei Cordone, Ambrosi e Criniti, mentre per i sanniti Caruso e Bonfiglio
Netto invece lo 0-4 del 2023-24 (anno del ritorno del Catania in C dopo il fallimento). In quella sfida si mise in luce Chiricò, che realizzò una doppietta. In gol anche Zammarini e Deli.